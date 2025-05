Micaela Verdiani la prima velina in assoluto | Lasciai Tiberio Timperi alla porta Per Mike Bongiorno ero troppo alta non mi voleva mai al suo fianco

Micaela Verdiani, la prima velina di Striscia la Notizia, svela retroscena sorprendenti e aneddoti inediti sulla sua esperienza. La sua altezza la portò a lasciare Tiberio Timperi per Mike Bongiorno, un gesto che segna l'inizio di un'era televisiva rivoluzionaria. Rivivere queste storie non è solo nostalgia, ma un tuffo nell'evoluzione della TV italiana, dove il talento femminile ha sfidato ogni convenzione. Scopriremo insieme i moment

Milano – Andare alle origini del programma più “rivoluzionario” della tv italiana; e farlo attraverso gli aneddoti di chi per prima ne ha rivestito il ruolo più iconico: raccontare gli albori di Striscia tramite la prima velina non è solo storia televisiva, ma anche rivivere momenti di memoria collettiva. “Arrivai alla “corte” di Antonio Ricci quando Striscia la notizia per tutti era una scommessa. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Ricci avrebbe rivoluzionato non solo la tv, ma anche cultura e costume di un intero popolo, entrando finanche nei santuari della politica nazionale”. A fare simili affermazioni encomiastiche (e come potrebbe essere diversamente?) è Micaela Verdiani, 58 anni portati benissimo, che nel 1988 è stata – con altre tre colleghe (Eliette Mariangelo, Cristina Prevosti e Stefania Dall’Olio) – la prima velina in assoluto, il prototipo di un ruolo diventato sogno per generazioni di giovani fanciulle e sogno, ma in un altro senso, per schiere di Dongiovanni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it