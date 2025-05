Mezza maratona della memoria da Isola a via D' Amelio passando dalla Favorita | le strade chiuse

Domenica 1° giugno, Palermo si trasformerà in un palcoscenico di coraggio e memoria con la "Mezza Maratona della Memoria". Un percorso che, da Isola a Via D'Amelio passando per La Favorita, celebra il ricordo delle vittime di mafia. Un'iniziativa che si inserisce nel crescente movimento di sport e impegno sociale, dimostrando come la corsa possa essere un potente strumento di riscatto e riflessione. Non perdere l'occasione di fare la differenza!

L'Asd, associazione sportiva dilettantistica, Polizia di Stato di Palermo ha organizzato per domenica primo giugno la seconda edizione della "Mezza maratona della Memoria", manifestazione di atletica leggera inserita nel calendario nazionale Fidal per ricordare le vittime di mafia. L'appuntamento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Mezza maratona della memoria, da Isola a via D'Amelio passando dalla Favorita: le strade chiuse

