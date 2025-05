Meteo temperature in salita per il Ponte del 2 Giugno | nel Foggiano è ' assaggio d' estate'

Il ponte del 2 giugno si preannuncia come un assaggio d'estate nel foggiano, con temperature in aumento e cieli sereni. Questo caldo anticipato non è solo un invito a godere delle bellezze locali, ma un segnale di un trend climatico che ci fa riflettere sull'importanza di preservare il nostro ambiente. Approfitta di questo weekend per scoprire angoli incantevoli della Puglia e lasciati avvolgere dal sole!

Cielo terso, sole e temperature in salita per il ponte del 2 giugno: di seguito le previsioni meteo per la provincia di Foggia e il resto della Puglia, a cura di Carlo Migliore, meteorologo di 3bmeteo.com. Nel capoluogo dauno, un robusto campo di alta pressione di matrice sub tropicale estende. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Meteo, temperature in salita per il Ponte del 2 Giugno: nel Foggiano è 'assaggio d'estate'

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature

Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

Cerca Video su questo argomento: Meteo Temperature Salita Ponte Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Previsioni meteo ponte 2 giugno: Italia divisa in due; L’estate di una volta: tre giorni da sogno nelle Marche. Per il ponte che inizia domani sarà tempo splendido s; Meteo Ponte del 2 Giugno: ci sono novità importanti che dovete sapere; Meteo Ponte 1 maggio: l'anticiclone africano in anticipo porta le temperature fino a 30 gradi, poi il nuovo tracollo termico. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Caldo sopra i 30 gradi, meteo ponte 2 giugno in Emilia-Romagna e Marche: le previsioni

Riporta msn.com: In questo lungo weekend di festa “abbiamo la stabilità ma non il caldo intenso”. Il sole sarà presente, ma saranno possibili temporali locali: il dettaglio per le due regioni ...

Meteo: Ponte del 2 Giugno tra CALDO e rischio TEMPORALI

Scrive informazione.it: Di ora in ora aumenta sempre più la spinta dell’anticiclone sull’Italia, il quale assume connotati sempre più nordafricani. La radice anticiclone si sta spostando più ad est, passando dall’Atlantico o ...

Meteo, l’esperto: “L’estate parte davvero”. Temperature sopra i 30 gradi: ecco fino a quando

bologna.repubblica.it scrive: BOLOGNA – Nel weekend e nei primi giorni di giugno “l’estate parte davvero”. A scriverlo è Luca Lombroso, meteorologo dell’Ampro (Associazione meteoprofessionisti) e divulgatore scientifico. Nei pross ...