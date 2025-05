Meteo le previsioni in Campania per sabato 31 maggio 2025

Sabato 31 maggio 2025, la Campania si prepara a una giornata di sole splendente! Con temperature che toccheranno i 29°C, è il momento ideale per una passeggiata all’aperto o un picnic con amici. Questo bel tempo rispecchia un trend di stagioni sempre più calde, un invito a riscoprire la bellezza della natura locale. Non perdere l'occasione per goderti questi cieli sereni: la primavera ci saluta alla grande!

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 31 maggio 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3869m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3663m.

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi

Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

