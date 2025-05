Meteo le previsioni fino al 2 giugno

Il weekend del ponte del 2 giugno si preannuncia splendido per la Liguria! A Genova, sabato 31 maggio, il sole brillerà alto nel cielo con temperature che toccheranno i 24°C. Un'occasione perfetta per godersi il mare e le bellezze della Riviera. Mentre ci prepariamo a festeggiare la Repubblica, perché non approfittare di queste giornate di sole per organizzare una gita all'aria aperta? Non lasciarti sfuggire l’opportunità di rivivere la magia

Che tempo farà a Genova e in Liguria nel weekend con il ponte del 2 giugno? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo.com. Previsioni meteo Liguria sabato 31 maggio A Genova sabato 31 maggio con bel tempo e sole per tutto il giorno, temperatura massima a 24°C. Venti deboli e mare quasi.

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi

Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

