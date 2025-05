Meteo anticiclone africano sempre più potente | le previsioni

L'anticiclone africano si fa sentire, portando un caldo intenso sull'Italia in vista del ponte del 2 giugno. Mentre ci prepariamo a godere di giornate di sole, resta da tenere d’occhio il maltempo in arrivo: temporali e grandine potrebbero colpire le Alpi. Questo cambiamento meteo solleva interrogativi su come i cambiamenti climatici stiano influenzando le nostre estati. Preparati e informati, perché la natura non smette mai di sorprenderci!

"Arriva l'anticiclone africano": quando scattano le temperature estive

L'anticiclone africano sta per portare le prime temperature estive, segnando l'inizio ufficiale dell'estate meteorologica con il ponte del 2 giugno.

Meteo, ponte del 2 giugno: l'anticiclone africano porta il caldo ma rischio temporali e grandine

Si legge su msn.com: Ponte del 2 giugno caratterizzato da condizioni meteorologiche estive su gran parte d’Italia, grazie all’espansione dell’anticiclone africano che porterà temperature elevate e cieli sereni. Tuttavia, ...