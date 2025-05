Messaggio choc | Auguro alla figlia della Meloni la fine della ragazza di Afragola Autore sarebbe un professore Solidarietà trasversale

Un messaggio agghiacciante ha scosso l'Italia: un professore ha augurato alla figlia della Meloni la stessa sorte della ragazza di Afragola, tragicamente scomparsa. Questo episodio non è solo un gesto isolato, ma riflette una crescente intolleranza sui social. La reazione rapida del Ministero dell’istruzione sottolinea l’importanza di combattere l’odio online. È fondamentale difendere la dignità umana in un'epoca in cui le parole possono ferire come un colpo.

ROMA – Messaggio sconvolgente sui social: “Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola”. Il messaggio minaccioso, girato sui social e denunciato da Fratelli d’Italia su Instagram, sarebbe opera di un professore dipendente del Ministero dell’istruzione. Immediati gli accertamenti, annunciati dal ministro Giuseppe Valditara. Cosi come immediata giunge la solidarietà trasversale di . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Messaggio choc: “Auguro alla figlia della Meloni la fine della ragazza di Afragola”. Autore sarebbe un professore. Solidarietà trasversale

