Merz giovedì a Washington per incontrare Trump

Giovedì prossimo, Friedrich Merz volerà a Washington per un incontro storico con Donald Trump. Un'occasione unica che segna il primo faccia a faccia tra i due leader alla Casa Bianca, in un momento cruciale di tensioni geopolitiche e rinnovate alleanze. Questo summit non solo potrebbe ridefinire le relazioni tra Germania e Stati Uniti, ma anche influenzare l’andamento politico globale. Rimanete sintonizzati: il futuro si scrive qui!

Friedrich Merz giovedì prossimo incontrerà Donald Trump a Washington. Lo ha comunicato il portavoce del cancelliere tedesco. Sarà il primo faccia a faccia tra i due leader alla Casa Bianca.

