Mertens lascia il campo commosso nell’ultima partita con il Galatasaray | ascolta la voce della moglie

Un addio emozionante che segna la fine di un'era: Dries Mertens ha lasciato il campo commosso nell'ultima partita con il Galatasaray, avvolto dall'affetto dei compagni e dall'emozione della moglie. Questo gesto ricorda quanto il calcio sia più di uno sport; è un viaggio di legami e ricordi. In un mondo in cui i calciatori cambiano squadra come scarpe, la fedeltà di Mertens brilla come un faro. Non perderti il racconto di un

L'ultima partita di Mertens con il Galatasaray è stata toccante: i compagni lo portano in trionfo prima della sostituzione, ha gli occhi lucidi mentre lascia il campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Mertens lascia il campo commosso nell’ultima partita con il Galatasaray: ascolta la voce della moglie

Cerca Video su questo argomento: Mertens Lascia Campo Commosso Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Galatasaray, gol e lacrime per l'ultima di Mertens; Mertens lascia il Galatasaray (e il calcio?): gol su rigore, poi i saluti in lacrime; Mertens, gol e lacrime per l'ultima partita con il Galatasaray: futuro deciso? Piange anche Kat; Mertens segna e piange nell’ultima col Galatasaray tra dubbi sul futuro e lacrime di Kat. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mertens lascia il campo commosso nell’ultima partita con il Galatasaray: ascolta la voce della moglie

Segnala fanpage.it: L'ultima partita di Mertens con il Galatasaray è stata toccante: i compagni lo portano in trionfo prima della sostituzione, ha gli occhi lucidi mentre ...

Dopo il primo trasformato da morata. Penalty contestato su Mertens per il Galatasaray. L’Adana abbandona il campo e non rientra più

Da msn.com: Clamoroso in Turchia: i giocatori dell’Adana, in casa del Galatasaray, hanno lasciato il campo al 34’ minuto ... presunto intervento falloso su Dries Mertens. L’arbitro Oguzhan Çakir ...

Mertens lascia Napoli, è rivolta social:

Come scrive ilmattino.it: L'afa è quella solita delle ultime settimane. La temperatura insiste e il sole resta alto. Eppure ieri a Napoli l'aria non era quella di sempre. Per la prima volta dopo nove anni, Dries Mertens ...