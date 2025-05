Mercato – Napoli vicino a Gyokeres piace anche a Conte

Il Napoli è pronto a investire oltre 150 milioni di euro per rinforzare la propria rosa, puntando su nomi di spicco come Gyökeres, che ha catturato anche l'attenzione di Antonio Conte. In un periodo in cui le squadre cercano di alzare l'asticella della competitività, gli azzurri vogliono ritornare protagonisti in Serie A e in Europa. Riuscirà De Laurentiis a trasformare le promesse in campioni? L'attesa cresce!

Confermata la notizia della permanenza di Antonio Conte alla guida della panchina azzurra, il Napoli si prepara alla caccia di alcuni big da portare all’ombra del Vesuvio nella prossima sessione di mercato. Il presidente De Laurentiis, infatti, ha promesso all’allenatore un mercato estivo di oltre 150 milioni di euro per rinforzare la rosa degli attuali . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Inter-Napoli, duello anche sul mercato: i nomi contesi

Internapoli: un duello che si gioca anche sul mercato. Inter e Napoli, protagonisti di un campionato avvincente e incerto, si sfidano per la supremazia.

