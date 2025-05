Mercato Milan sfida col Bologna per Pobega | uno sconto per chiudere

Il futuro di Tommaso Pobega è al centro del mercato rossonero, con il Milan pronto a una sfida con il Bologna per il suo cartellino. Il giocatore, fuori dai piani di Pioli, potrebbe rappresentare un affare strategico per entrambe le squadre, in un contesto dove le giovani promesse sono sempre più ricercate. Riuscirà Pobega a trovare la sua dimensione altrove? Scopriamo insieme se l'affare si concretizzerà!

Il futuro di Tommaso Pobega è uno dei temi più chiacchierati del calciomercato. Il centrocampista non rientra più nei piani del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, sfida col Bologna per Pobega: uno sconto per chiudere

Contenuti che potrebbero interessarti

Milan-Bologna LIVE 0-1: Ndoye sblocca la finale di Coppa Italia ed esce, dentro gli ex Pobega e Calabria

Nella finale di Coppa Italia, il Bologna sorprende il Milan con un gol di Ndoye, sbloccando il match sull'1-0.

Cerca Video su questo argomento: Mercato Milan Sfida Bologna Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Italiano rinnova con il Bologna, ora il Milan sfida il Napoli per avere Allegri: la situazione; Italiano infiamma il mercato: vuole portarlo al Milan, sfida a due big; Due lampi del Milan tra la contestazione: Gabbia e Joao Felix stendono il Monza; Perché Italiano temporeggia col Bologna. Il Milan attende alla finestra. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Italiano infiamma il mercato: vuole portarlo al Milan, sfida a due big

Si legge su msn.com: Il tecnico del Bologna è il primo allenatore sulla lista del Milan. Il Milan in questi giorni deve fare i conti con i risultati definitivi di una delle stagioni più drammatiche dell’ultimo decennio. L ...

Milan-Bologna, la sfida si gioca sulle fasce: pronti Leao e Pulisic

Lo riporta msn.com: Alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, ci sarà il fischio d'inizio della finale di Coppa Italia fra Milan e Bologna. Una sfida in cui ... sogna questi 7 colpi di mercato ...

Coppa Italia, finale Milan-Bologna 0-1: la cronaca del match

Scrive calciomercato.it: Il Milan di Conceicao affronta il Bologna di Italiano nella finale di Coppa Italia. Segui la cronaca live su Calciomercato.it ...