Mercato Juventus | quale sarà il futuro di Mbangula e Savona? In estate si potrebbe profilare questo scenario Novità importanti

Il futuro di Mbangula e Savona si fa intrigante! In un incontro cruciale a Monaco, John Elkann, Giorgio Chiellini e Damien Comolli hanno tracciato le linee strategiche per l'estate bianconera. Con il mercato in continua evoluzione, la Juventus punta a rinforzarsi con talento giovane. Riuscirà a confermare la sua storica vocazione a formare talenti? Un tema che appassiona i tifosi e promette sorprese!

Mercato Juventus: deciso il futuro di Mbangula e Savona? In estate si potrebbe profilare questa situazione. Novità importanti. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, a Monaco di Baviera si è svolto un incontro strategico tra John Elkann, Giorgio Chiellini e Damien Comolli, nuovo uomo forte dell'area sportiva bianconera. Il vertice, avvenuto in occasione della finale di Champions League, ha rappresentato un momento cruciale per tracciare le prime direttrici del rilancio del mercato Juventus. Al centro della discussione, anche la costruzione della rosa per la prossima stagione. Il club valuta attentamente chi potrà restare e chi, invece, è destinato a partire.

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero

La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

