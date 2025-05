Mercato Juventus | dopo la conferma di Conte il Napoli spinge in sede di trattative! Fatta per De Bruyne si lavora per due obiettivi che piacciono ai bianconeri La rivelazione

Il mercato calcistico entra nel vivo e la rivalità tra Juventus e Napoli si fa incandescente! Dopo la conferma di Conte, i partenopei sono pronti a colpi da maestro, puntando su De Bruyne e altri due nomi che stuzzicano anche i bianconeri. Questa battaglia delle trattative non è solo una questione di acquisti, ma il riflesso di un campionato sempre più competitivo e affascinante. Chi avrà la meglio? Restate sintonizzati!

Mercato Juventus: dopo De Bryune, il Napoli mette nel mirino due giocatori che piacciono sia a Conte che ai bianconeri. Niccolò Ceccarini, all’interno del proprio editoriale redatto per TUTTOmercatoWEB, ha delineato una sfida in sede di trattative tra il mercato Juventus e il Napoli. Al di là di Kevin De Bruyne, sono due i soggetti del contendere: Edin Zhegrova e Jonathan David, già nel mirino del club campione d’Italia. Ecco le sue parole. PAROLE – « Antonio Conte ha deciso di restare a Napoli. E con Conte adesso la strada è sicuramente spianata. Un progetto sportivo che potrà contare su un maxi investimento grazie anche alla Champions e ai soldi incassati dalla cessione di Kvara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus: dopo la conferma di Conte, il Napoli spinge in sede di trattative! Fatta per De Bruyne, si lavora per due obiettivi che piacciono ai bianconeri. La rivelazione

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero

La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

