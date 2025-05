Mercato Juve | tre punti fermi per la prossima stagione Si ripartirà da questi big per costruire il futuro! No alla loro cessione tutti i dettagli

Il mercato della Juventus si prepara a una nuova era! Tre big rimarranno al centro del progetto, segnando la volontà di costruire un futuro solido e competitivo. In un contesto calcistico sempre più volatile, mantenere i giocatori chiave diventa strategico per il rilancio. E mentre John Elkann è a Monaco per assistere alla finale di Champions, la sua presenza sottolinea l'importanza di questo piano ambizioso. La Juve è pronta a ripartire!

Mercato Juve: sono tre i punti fermi per la prossima annata. Si riparte da questi big per costruire il futuro! No alla partenza, novità importanti. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, John Elkann è volato a Monaco di Baviera in occasione della finale di Champions League in programma questa sera. Il proprietario della Juventus ha colto l’occasione per incontrare i vertici del club bianconero, tra cui Giorgio Chiellini e Damien Comolli, quest’ultimo atteso al suo insediamento ufficiale nella società lunedì prossimo. Durante l’incontro, la nuova dirigenza ha ribadito la linea da seguire per il rilancio del progetto sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: tre punti fermi per la prossima stagione. Si ripartirà da questi big per costruire il futuro! No alla loro cessione, tutti i dettagli

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri!

Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juve Tre Punti Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Lotta per le coppe, a 90' dal termine tutto ancora da decidere: le combinazioni; Juventus, il primo colpo è fatto. Ma solo con la Champions; Champions League: Juventus, Roma e Lazio in corsa, che succede in caso di arrivo a pari punti, tutte le combinazioni; Bagarre Champions League: Juventus, Roma e Lazio, tutte le combinazioni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mercato Juve, servono tre colpi ma niente rivoluzione: il punto

Segnala msn.com: A sei partite dal termine della stagione la Juve è al momento quarta in Serie A, con 2 punti di vantaggio sul Bologna. La lotta Champions è più agguerrita che mai. I bianconeri sono però ...

Mercato Juve, servono tre colpi ma niente rivoluzione: il punto

Si legge su juvenews.eu: A sei partite dal termine della stagione la Juve ... mercato. Sono tante le cose che in questa stagione non sono andate come previsto ma secondo quanto riportato da Tuttosport, non sarà rivoluzione.

Boom Juve, tre colpi scudetto in arrivo: tutto puntato su questi top player

spazioj.it scrive: Centrocampo che invece mira a un salto di livello grazie all’arrivo di un top player. Sandro Tonali è tutt’ora sogno della Juventus, che vede l’ex Milan come colonna portante da cui rilanciarsi. Il ...