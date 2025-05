Mercato Juve | oltre al danno la beffa! Gasperini potrebbe approdare alla Roma e regalarsi quest’obiettivo bianconero L’indiscrezione

Il mercato della Juventus si infiamma: Gasperini potrebbe rubare a sorpresa Lorenzo Lucca, obiettivo dei bianconeri, per regalarsi un colpo alla Roma. In un contesto dove le rivalità si intensificano, l'arrivo di Lucca nella Capitale rappresenterebbe una mossa audace e strategica. La sfida tra le squadre italiane si fa sempre più accesa e il futuro del giovane attaccante potrebbe scrivere pagine interessanti nella storia recente del calcio nostrano. Rimanete sintonizzati!

Mercato Juve, Gasperini può beffare i bianconeri: chiesto questo giocatore! Tutti i dettagli sull’inserimento. Il giornalista Alfredo Pedullà ha espresso importanti aggiornamenti sul futuro di Lorenzo Lucca, attaccante accostato al mercato Juve. Sul giocatore dell’Udinese sembra essere piombata anche la Roma, come trapela dalle seguenti parole. PAROLE – «Lucca è molto ambito da diverse società ma c’è un retroscena sull’ultima sessione di mercato dove l’Atalanta ci aveva provato pesantemente su indicazione di Gasperini e siccome piace anche alla Roma è un nome che va seguito con attenzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: oltre al danno, la beffa! Gasperini potrebbe approdare alla Roma e regalarsi quest’obiettivo bianconero. L’indiscrezione

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri!

Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juve Oltre Danno Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giuntoli saluta la Juventus: da Huijsen a Kelly, tutti gli errori sul mercato; Nuovi allenatori Seria A: Gasperini in bilico tra Roma e Juventus; Conte-Juve, ci siamo. Imminente l'addio al Napoli: Allegri sarà il suo sostituto come nel 2014; Cdm - Operatori di mercato danno il Napoli su Rodrygo, in uscita dal Real. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Addio al Milan per la Juve, arriva “l’annuncio”: oltre il danno anche la beffa, tifosi rossoneri sul piede di guerra

msn.com scrive: Va alla Juve: tifosi del Milan sul piede di guerra Il mercato di gennaio aveva illuso i tifosi del Milan, facendo sperare in una scalata verso il quarto posto in campionato, ma la realtà si è ...

Addio al Milan per la Juve, arriva “l’annuncio”: oltre il danno anche la beffa, tifosi rossoneri sul piede di guerra

Lo riporta notiziemilan.it: Va alla Juve: tifosi del Milan sul piede di guerra Il mercato di gennaio aveva illuso i tifosi del Milan, facendo sperare in una scalata verso il quarto posto in campionato, ma la realtà si è rivelata ...

Juve, il bilancio bianconero di Giuntoli: conti risanati ma pochi risultati sul campo

Secondo msn.com: La rottura con Allegri, la scommessa Thiago Motta e il maxi-mercato 2024 non hanno pagato. Ma i conti sono migliorati e anche il monte ingaggi ...