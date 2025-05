Mercatini abusivi immondizia per strada e la ' solita' rissa | cronaca di 24 ore al Quartiere Ferrovia

Una serata al Quartiere Ferrovia di Foggia si trasforma in un'esperienza surreale tra mercatini abusivi, risse e spazzatura. Il gruppo 'Difendiamo il Quartiere Ferrovia' mette in luce un degrado preoccupante, che racconta non solo la triste realtà locale, ma un fenomeno più ampio di abbandono urbano nelle città italiane. Questa situazione ci invita a riflettere: cosa possiamo fare per restituire dignità ai nostri spazi?

Tra mercatini abusivi, immondizia per strada e la 'solita' rissa, il gruppo 'Difendiamo il Quartiere Ferrovia' di Foggia racconta "un giorno di ordinaria follia" nel quartiere che una volta era il 'salotto buono' della città . Il viaggio nel degrado inizia alle 20, in via Monfalcone: "Ancora una.

