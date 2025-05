Mercati | settimana contrastata per l’immobiliare tra banche centrali e dazi

Questa settimana i mercati immobiliari hanno vissuto alti e bassi, influenzati da sentenze sui dazi e le manovre delle banche centrali. L’incertezza regna sovrana e gli investitori temono per la stabilità dell’economia globale. Ma in un contesto così volatile, emerge una domanda cruciale: come si adatterà il settore immobiliare a queste nuove sfide? Scopriremo se il mercato saprà cogliere opportunità tra le difficoltà.

Si chiude una settimana contrastata per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e in Europa, con le sentenze dei tribunali sui dazi che hanno aggiunto incertezza sul sentiment degli investitori, preoccupati per la tenuta dell'economia globale. L'attenzione degli addetti ai lavori è stata catalizzata anche dalle banche centrali che muovono i tassi con effetti sul settore. Le condizioni economiche sono diventate più incerte, indipendentemente dall'esito delle attuali trattative commerciali. Ciò, spiega Martin Van Vliet, Global Macro Strategist di Robeco, pone la Fed in una situazione in cui sarà costretta a scegliere tra un aumento dell'inflazione indotto dalle tariffe doganali e un rallentamento della crescita.

