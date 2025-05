Meno Usa e più Europa | Giappone e Canada cambiano strategia per la Difesa

Giappone e Canada prendono le distanze dagli USA, puntando sull'Europa per rafforzare le loro difese. Questa mossa segna un cambio epocale: mentre il Vecchio Continente scommette su investimenti militari crescenti, le sinergie produttive tra nazioni potrebbero dare vita a una nuova era di autonomia strategica. È il momento di osservare come queste alleanze plasmeranno il panorama geopolitico globale. Chi sarà il prossimo a unirsi a questa rivoluzione?

Giappone e Canada hanno un obiettivo: ridurre la loro dipendenza dagli armamenti americani. E per farlo oltre alle imprese nazionali guardano all’ Europa che sta sdoganando una nuova corsa agli investimenti militari per creare nuove sinergie produttive e rimpinguare i propri arsenali. Due eventi sembrano confermarlo. Da un lato, nelle scorse settimane la più grande edizione di sempre della fiera dell’industria militare nipponica di Makuhari, vicino a Tokyo, ha visto un’ampia partecipazione di aziende europee, 128 su 471 espositori provenienti da 33 Stati. Tokyo partecipa al programma Global Combat Air Program (Gcap) con Regno Unito e Italia, eccellenza tecnologica globale nella corsa al caccia di sesta generazione che vede alleate Leonardo, la britannica Bae e la nipponica Mitsubishi Heavy Industries. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Meno Usa e più Europa: Giappone e Canada cambiano strategia per la Difesa

