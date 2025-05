Meno dolce più consapevolezza dei senza

Colazione senza barriere: il futuro della pasticceria è qui! All’hackathon del Gastronomika Festival 2025 abbiamo esplorato come rendere la colazione accessibile a tutti, anche a chi è celiaco o intollerante. È tempo di trasformare le sfide in opportunità, reinventando ricette e spazi. Un punto interessante? La consapevolezza alimentare cresce e con essa il desiderio di inclusione. Scopri come il mondo della pasticceria sta cambiando!

Essere celiaci o intolleranti e voler fare colazione in pasticceria ovunque, oggi, può ancora sembrare un desiderio lontano. Una distanza da colmare – fatta di chilometri reali e ostacoli culturali. Di sfide, sì, ma anche di etichette che vanno strette. Ne abbiamo parlato all'hackathon del Gastronomika Festival 2025, insieme a tredici professionisti specializzati nel senza glutine, senza lattosio e vegano, mossi dallo stesso obiettivo: generare consapevolezza e puntare alla qualità. Chi mangia "senza" non può più essere ignorato. La persona celiaca – o intollerante – è trainante e questo è un dato di fatto: la famiglia, gli amici si spostano, vanno in una pasticceria o forno specifico, partecipano a un evento, se uno di loro è celiaco.