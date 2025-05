Memorial Azeglio Vicini | Brescia trionfa Cesena sfiora il bis

Il Memorial Azeglio Vicini si è confermato un appuntamento imperdibile per il calcio giovanile italiano, riflettendo l'importanza di valorizzare i talenti delle squadre Primavera. Il Brescia ha trionfato su un Cesena che, pur sfiorando il bis, ha mostrato grande potenziale. Questo torneo non è solo una celebrazione di un grande ct, ma un trampolino di lancio per i futuri campioni del nostro calcio. Rimanete sintonizzati, il futuro è già qui!

Il Cesena si è fermato a un passo dal bis. Ieri la quarta edizione del Memorial dedicato ad Azeglio Vicini riservato alle squadre Primavera dei club nei quali aveva militato l’indimenticato ct della nazionale è infatti stata vinta dal Brescia, che battendo in finale 1-0 il Cavalluccio, ha impedito ai romagnoli di conquistare il secondo trofeo dedicato a questa iniziativa. La squadra di mister Nicola Campedelli, che faceva gli onori di casa ospitando il quadrangolare, si era giocata la vittoria finale dopo aver battuto in mattinata 4-2 il Vicenza, poi classificatosi terzo davanti alla Sampdoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Memorial Azeglio Vicini: Brescia trionfa, Cesena sfiora il bis

L'addio ad Azeglio Vicini: in Duomo anche gli ex Azzurri

Da giornaledibrescia.it: Un commosso saluto, quello che Brescia ha voluto dare ad Azeglio Vicini, scomparso ieri l’altro a 84 anni. Erano in tanti questo pomeriggio, in Duomo a Brescia, per omaggiare la memoria dell'ex ct ...

Brescia: Torneo Nazionale AIAC Azeglio Vicini

Si legge su welfarenetwork.it: Azeglio Vicini nasce a Cesena ma si trasferisce a Brescia nel 1963 quando diventa un giocatore del Brescia Calcio fino al 1966 quando ne diventa l’allenatore nel Campionato 1967 1968 prima di ...

Morto Vicini, domani funerali a Brescia

Come scrive ansa.it: Saranno celebrati domani alle 16:30 nel Duomo di Brescia i funerali dell'ex commissario tecnico della Nazionale di calcio Azeglio Vicini morto all'età di 84 anni. Vicini sarà poi sepolto nella ...