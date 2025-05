Meloni | qualcosa di oscuroclima malato

Il messaggio della premier Meloni è un chiaro segnale di allerta in un contesto sociale sempre più polarizzato. L’odio ideologico si fa strada tra le persone, trasformando il dibattito pubblico in un terreno minato. La sua denuncia non è solo una risposta a un attacco personale, ma un invito a riflettere sul clima di intolleranza che ci circonda. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per costruire un dialogo sano e rispettoso.

18.16 "Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. E' qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore".Così la premier Meloni sui social, dopo il post choc di minacce alla figlia: "Ti auguro la sorte della ragazza di Afragola". "E' contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perché esistono confini che non devono essere superati mai". E difenderli "va oltre ogni appartenenza", scrive. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Minacce social alla premier da parte di un dipendente pubblico: "Auguro alla figlia della Meloni la fine della ragazza di Afragola". Meloni: "Clima malato"

Un clima di tensione sempre più palpabile nel panorama politico italiano: un dipendente pubblico ha espresso su Facebook minacce inaccettabili nei confronti della figlia della premier Meloni.

