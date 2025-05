Meloni ringrazia il carabiniere-eroe che ha salvato una donna | Uomini e donne in divisa sono il nostro orgoglio

Un gesto eroico che riscalda il cuore e rinvigorisce la fiducia nelle istituzioni! A Bergamo, il carabiniere Lorenzo Fascì ha dimostrato che il coraggio non ha orari né divisa. Grazie al suo intervento tempestivo, una donna è stata salvata da una tragedia imminente. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante valorizzare chi ogni giorno mette in gioco la propria vita per la nostra sicurezza. Uomini e donne in divisa sono il nostro orgoglio!

È accaduto appena due settimane fa a Bergamo. Una donna aveva già scavalcato il parapetto di un cavalcavia ed era aggrappata alla recinzione metallica, in bilico nel vuoto. Lorenzo Fascì, carabiniere scelto di soli 28 anni, libero dal servizio e in viaggio con la famiglia, ha notato la scena. Ha fermato l’auto, ha scavalcato il terrapieno, si è avvicinato con cautela. Ha parlato. L’ha abbracciata. E l’ha tenuta stretta, finché non sono arrivati i soccorsi, salvandola così dal suicidio. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ringrazia. Meloni alle forze dell’ordine: “Siete il nostro orgoglio”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni ringrazia il carabiniere-eroe che ha salvato una donna: “Uomini e donne in divisa sono il nostro orgoglio”

Carabiniere fuori servizio ad Albino salva donna dal suicidio, Meloni lo celebra sui social: "Eroe"

Un carabiniere 28enne, fuori servizio, ha compiuto un atto eroico salvando una donna da un tentato suicidio ad Albino.

Cerca Video su questo argomento: Meloni Ringrazia Carabiniere Eroe Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Carabiniere eroe. Salva donna dal suicidio: "L’ho tenuta stretta"

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Carabiniere eroe. Salva donna dal suicidio: "L’ho tenuta stretta"

quotidiano.net scrive: La premier Giorgia Meloni l’ha definito un eroe. "È un onore, ringrazio il presidente del ... il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri. "Cosa mi ha spinto ad agire?

Lorenzo Fascì, il carabiniere “eroe” di Giorgia Meloni: “Ho abbracciato la donna sul cavalcavia e siamo diventati amici, ecco come è andata”

Riporta msn.com: “È un onore, ringrazio il presidente ... Bergamo, il carabiniere Lorenzo Fascì salva una donna che vuole lanciarsi dal cavalcavia. Meloni: “Eroe”. E lui: nulla di speciale “Cosa mi ...