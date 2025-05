Meloni minacce choc alla figlia | Clima oscuro tutta la politica deve condannare

Il clima politico in Italia si fa sempre più teso, come dimostrano le recenti minacce choc rivolte alla figlia della Premier Meloni. Un momento critico che chiama a raccolta tutta la classe dirigente, sfidando l’unità e il rispetto reciproco. È fondamentale che i leader di ogni schieramento, dal Pd al M5S, si uniscano nel condannare simili atti. La sicurezza e il decoro devono prevalere, per un futuro politico più sereno e civile.

I leader e gli esponenti di centrodestra si sono uniti in un coro di sdegno e solidarietà al premier. Al momento, all'appello mancano ancora i leader di Pd e M5S, mentre si sono espressi duramente Carlo Calenda e Angelo Bonelli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni, minacce choc alla figlia: “Clima oscuro, tutta la politica deve condannare”

La battuta di Edi Rama che fa ridere i leader europei: “Benvenuta a Meloni a nome del popolo del protettorato d’Albania”

Durante il vertice della Comunità politica europea a Tirana, il primo ministro albanese, Edi Rama, ha accolto con ironia la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, scherzando sul "popolo del protettorato d'Albania".

