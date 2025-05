Meloni le terribili parole contro la figlia | Come la ragazza di Afragola

Un episodio inquietante scuote il panorama politico italiano: la figlia di Giorgia Meloni è diventata oggetto di minacce. Fratelli d'Italia denuncia un attacco inaccettabile, che non solo colpisce la leader, ma mette in discussione la sicurezza dei familiari di chi ricopre cariche pubbliche. In un'epoca in cui il rispetto e la civiltà devono prevalere, è fondamentale chiedersi: fino a dove può spingersi l'odio online?

Fratelli d’Italia denuncia pubblicamente un episodio di grave intimidazione che coinvolge la figlia della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In un post pubblicato su Instagram, un utente, identificato come presunto dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Miur), ha espresso un augurio shock, invocando per la bambina la “sorte della ragazza di Afragola”. L’episodio ha scatenato reazioni indignate nel mondo politico e istituzionale. Solidarietà a Meloni, Valditara: “Indagini in corso”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha condannato fermamente il gesto definendolo “ignobile”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni, le terribili parole contro la figlia: “Come la ragazza di Afragola”

Choc contro la figlia di Giorgia Meloni: le parole al veleno

Un'ondata di indignazione ha colpito il panorama politico italiano dopo un attacco alla figlia di Giorgia Meloni, legato alla tragica morte di Martina Carbonaro.

Meloni, minacce alla figlia sui social: «Ti auguro la fine di Martina». Il post di un dipendente del Miur

Da ilgazzettino.it: «Che qualcuno arrivi ad usare parole così terribili nei confronti di una bambina è qualcosa che dovrebbe fare riflettere sul clima di odio che si continua ad alimentare contro Giorgia Meloni e il suo ...

FdI: "Augurano alla figlia di Meloni la sorte di Martina Carbonaro, che orrore". Valditara: "Verifiche su chi è stato"

huffingtonpost.it scrive: Il post di un dipendente del Ministero dell'Istruzione augura alla figlia della premier la stessa fine della 14enne uccisa ad Afragola. Bignami: ...

Odio social contro Meloni, il post choc sulla figlia: "Le auguro la sorte della ragazza di Afragola". FdI: "Orrore"

Si legge su affaritaliani.it: Da Tajani alla sorella della premier: dura reazione della politica che chiede sanzioni rapide e severe per l’autore del messaggio ...