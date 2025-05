Meloni | Italia non esclusa dai negoziati sull?Ucraina Liti con Macron? Panna montata

Italia non esclusa dai negoziati sull'Ucraina: un segnale di apertura in un momento in cui le tensioni internazionali sono alle stelle! Meloni e Macron si sfidano in una danza diplomatica, mentre il destino dell’Ucraina pende da un filo. Un interessante punto da considerare è come la posizione italiana possa influenzare non solo il conflitto, ma anche le relazioni con i partner europei. Rimanere nel gioco è cruciale!

Meloni ed Erdogan discutono di negoziati di pace tra Ucraina e Russia

Oggi, la premier Giorgia Meloni ha conversato telefonicamente con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per discutere dei negoziati di pace tra Ucraina e Russia.

Secondo ilmessaggero.it: Sembrava un nuovo sgarbo diplomatico all’Italia. Un’esclusione dal tavolo dei negoziati da cui potrebbe dipendere il futuro dell’Ucraina, quello di lunedì a Istanbul.

Si legge su msn.com: Al di là della propaganda fatta circolare da Palazzo Chigi, con le veline ben accette dai giornali vicini alla destra, il governo di Giorgia Meloni sull’Ucraina non tocca palla. Una posizione di equil ...

Meloni ricuce con Macron, a Roma l’incontro del disgelo. Colloquio su Ucraina, Medio Oriente e i dossier Ue

ilmessaggero.it scrive: On y retourne. Si riparte. Dopo l’ultimo inciampo, con il botta a risposta al vetriolo in quel di Tirana, Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron si sono dati appuntamento ...