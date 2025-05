Meloni inaugura in Kazakistan rafforzando partenariato strategico in Asia Centrale

Giorgia Meloni segna un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali inaugurando il suo primo viaggio in Kazakistan. In un contesto globale sempre più interconnesso, la premier punta a rafforzare il partenariato strategico in Asia Centrale, un’area ricca di opportunità economiche e politiche. Un punto che merita attenzione: l'Italia si sta posizionando come attore chiave nel nuovo scenario geopolitico, aprendo porte verso un futuro di cooperazione.

La premier Giorgia Meloni ha inaugurato ufficialmente la sua prima tappa in Kazakistan in qualità di presidente del Consiglio dei ministri, segnando un momento importante nelle relazioni internazionali. Durante l'Astana International Forum, ha sottolineato l'intento di rafforzare la collaborazione strategica in ambiti vitali, dimostrando come l'evento non si tratti solamente di una visita protocollare.

Giorgia Meloni parte per un tour diplomatico in Asia centrale: attesa prima in Uzbekistan e poi in Kazakistan

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, avvia un tour diplomatico in Asia Centrale, con una prima tappa a Samarcanda, Uzbekistan.

Meloni in Kazakistan, Tokayev: Italia primo partner commerciale nell'Ue, accordi per 4 miliardi

Lo riporta msn.com: Dopo l'Uzbekistan la premier Meloni è volata in Kazakistan per il vertice che vede al tavolo l'Italia insieme a Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tagikistan e Kirghizistan #EuropeNews ...

Meloni chiude intese per 4 miliardi con Kazakistan. Martedì incontro con Macron per 'ricucire'

Da msn.com: Vertice Italia-Asia Centrale ad Astana. La premier attende il 3 giugno prossimo il Capo dell'Eliseo a Roma. Su rumours di dissidi: "Montata molta panna" Oltre 4 miliardi di euro in accordi firmati con ...

Meloni tra Uzbekistan e Kazakistan: la “missione” su gas e terre rare

Secondo ilmessaggero.it: Superato lo scoglio della trasferta a Washington, Giorgia Meloni torna a preparare le valigie ... per una missione in Kazakistan che si terrà alla vigilia del vertice Italia-Asia Centrale.