Meloni chiude intese per 4 miliardi con Kazakistan Martedì incontro con Macron per ‘ricucire’

Giorgia Meloni chiude intese per oltre 4 miliardi con il Kazakistan, segnando un nuovo capitolo per l'Italia in Asia Centrale. Questo accordo, insieme ai 3 miliardi siglati in Uzbekistan, evidenzia l'impegno strategico per espandere l'influenza economica italiana in una regione sempre più cruciale. Martedì, l'incontro con Macron promette di “ricucire” alleanze europee, sottolineando come l’Europa stia cercando un forte rilancio geopolitico. Un momento

(Adnkronos) – Oltre 4 miliardi di euro in accordi firmati con il governo kazako, che si aggiungono ai 3 miliardi, sottoscritti ieri tra le madrase di Samarcanda, in Uzbekistan. Si chiude così la prima missione di Giorgia Meloni in Asia Centrale da presidente del Consiglio, con una chiara dichiarazione d'intenti: l'Italia punta a rafforzare la .

Accordo Mitsotakis-Meloni per 1,9 miliardi su PMI e AI, via agli investimenti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier greco Kyriakos Mitsotakis hanno siglato un accordo del valore di 19 miliardi di euro, avviando investimenti strategici in aree chiave come la farmaceutica e l'intelligenza artificiale.

