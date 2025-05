Mel Gibson a Viterbo | la sorpresa tra le vie del centro storico | FOTO

Mel Gibson a Viterbo: un'icona del cinema che passeggia tra i vicoli medievali, risvegliando l'entusiasmo dei fan e dei curiosi. In un'epoca in cui il turismo esperienziale è in crescita, la presenza di star internazionali in città storiche come Viterbo non è solo un evento, ma un'opportunità per valorizzare il patrimonio locale. Immaginate di sedervi al tavolo accanto a lui! Chi sa quali storie potrebbero nascere da questo incontro?

Una passeggiata tra i vicoli del centro storico, qualche sguardo curioso e uno dei volti più noti del cinema internazionale seduto a pranzo in un ristorante del cuore medievale della città . Mel Gibson, attore e regista premio Oscar, è stato avvistato oggi a Viterbo, dove ha attirato l'attenzione.

