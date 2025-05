Meknes | passeggiata tra le maestose mura della Versailles marocchina

Scopri Meknes, la Versailles marocchina, un gioiello segreto da esplorare! Le sue maestose mura color ocra raccontano storie antiche, mentre la medina ti avvolge in un'atmosfera autentica e affascinante. In un’epoca in cui il turismo cerca esperienze genuine lontane dalle folle, Meknes emerge come la destinazione ideale per chi desidera immergersi nella vera anima del Marocco. Pronto a perderti tra le sue strade ricche di storia?

Tra le antiche mura color ocra che abbracciano la medina, Meknes si rivela lentamente al viaggiatore come un tesoro nascosto  del Marocco. Spesso oscurata dalla fama delle vicine Fez e Marrakech, questa cittĂ imperiale custodisce una storia affascinante e un'atmosfera autentica che merita di essere scoperta. Fondata nell'XI secolo dalla tribĂą berbera dei Meknasa, raggiunse il suo apogeo nel XVII secolo  sotto il regno del sultano Moulay Ismail, che la trasformò nella capitale dell'impero, dotandola di maestose mura, imponenti porte e sontuosi palazzi. Camminando per le sue strade, si respira ancora l'aria di quella grandezza imperiale  che le valse il soprannome di "Versailles marocchina".

