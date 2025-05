Meglio la busvia che la filovia sui lotti 2 e 3 del trentennale progetto | spunta lo studio del Comune

Pescara si prepara a un cambiamento significativo nel trasporto pubblico: il Comune ha scelto la busvia al posto della filovia per i lotti 2 e 3 del progetto Triennale. Con 75 punti a favore rispetto ai 58 della filovia, questa scelta segna un passo verso una mobilità più sostenibile e moderna. In un'epoca in cui le città puntano su soluzioni ecologiche, Pescara potrebbe diventare un esempio da seguire. Resta da vedere come reagirà la comunità!

Filovia 58 punti; busvia 75. Per i lotti 2 e 3 del tanto contestato progetto Filò spunta lo studio del Comune di Pescara aggiornato al 28 maggio, con cui per il proseguo dell’infrastruttura non si punterebbe più al mettere a terra la trentennale filovia, ma all’alternativa e cioè al trasporto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Meglio la busvia che la filovia sui lotti 2 e 3 del trentennale progetto: spunta lo studio del Comune