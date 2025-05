Meghan Markle | Ho sempre paura di non avere abbastanza soldi

Meghan Markle ha rivelato una paura comune a molti: quella di non avere abbastanza soldi. Dopo aver lasciato la Royal Family, si è dedicata al mondo imprenditoriale, creando un podcast stimolante, "Confessions Of A Female Founder". Qui affronta con sincerità le sfide del business e del femminismo. Questo trend di donne che parlano apertamente delle loro ansie finanziarie sta emergendo come un potente movimento verso la trasparenza e l'empowerment. Non perdere la sua storia!

Da quando si è allontanata con suo marito Harry dalla Royal Family, Meghan Markle si è lanciata a capofitto nella sua attività imprenditoriale. E, tra documentari e marmellate, ha trovato anche il tempo di realizzare un apprezzato podcast, Confessions Of A Female Founder, in cui non ha avuto paura di affrontare anche questioni piuttosto spinose. L’ultima in ordine di tempo? Il suo rapporto con i soldi e la mentalità secondo cui le persone credono che “non ne avranno mai abbastanza”. Meghan Markle parla del suo rapporto con i soldi. Meghan Markle continua a far discutere. Durante l’ultima puntata del podcast Confessions Of A Female Founder con Sara Blakely, la moglie del Principe Harry ha parlato del suo rapporto con i soldi e, in particolare, di come la società spesso condizioni le donne nelle loro questioni finanziarie: “Penso che a molte donne, in particolare, sia stato insegnato a non parlare nemmeno di soldi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Meghan Markle: “Ho sempre paura di non avere abbastanza soldi”

Nonostante le polemiche che circondano la loro vita pubblica, Meghan Markle e il principe Harry continuano a costruire la loro esistenza serena a Montecito, in California.

