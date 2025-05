Medioriente | Tajani Adam sarà curato in Italia forse operato 11 giugno

Una speranza si accende per Adam, il bambino israeliano che potrebbe essere curato in Italia. Il ministro Tajani annuncia con entusiasmo la decisione della madre, mentre il mondo guarda con attenzione ai progressi nella cooperazione internazionale in ambito sanitario. Questo gesto va oltre il semplice aiuto: rappresenta un forte messaggio di solidarietà in un periodo di tensioni. La salute non ha confini, e ogni bambino merita un futuro.

Roma, 31 mag. (LaPresse) – “Buone notizie. La mamma di Adam ha deciso di far curare il figlio in Italia, verrà appena possibile”, una volta “risolti i problemi di autorizzazione da parte delle autorità sanitarie israeliane”. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine del congresso di Forza Italia giovani. “Potrebbe essere operato il giorno 11” giugno, “è una data orientativa”, ha anticipato Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Tajani, Adam sarà curato in Italia, forse operato 11 giugno

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza

Un gesto di umanità che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

Cerca Video su questo argomento: Medioriente Tajani Adam Sarà Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tajani: Siamo al lavoro per portare Adam in Italia. 🔗Se ne parla anche su altri siti