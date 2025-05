Medioriente | media Hamas risponde a piano Usa con nuovo schema rilascio ostaggi

In un contesto di tensione crescente in Medio Oriente, Hamas risponde al piano statunitense con un nuovo schema per il rilascio degli ostaggi. La proposta prevede un rilascio scaglionato, evidenziando la complessità dei negoziati. Questo sviluppo non solo segna una possibile svolta nel conflitto, ma mette anche in luce l’importanza della diplomazia nella gestione delle crisi internazionali. Riuscirà la comunità internazionale a trovare un terreno comune?

Milano, 31 mag. (LaPresse) – Il canale egiziano Al-Rad ha riferito, citando fonti, che Hamas ha presentato ai mediatori la sua risposta al piano dell’inviato statunitense Steve Witkoff, che include un nuovo calendario per il rilascio degli ostaggi in tre fasi: quattro il primo giorno del cessate il fuoco, due il trentesimo giorno e quattro il sessantesimo giorno. È stato anche riferito che nella risposta di Hamas si sottolineava che la consegna degli ostaggi morti sarebbe avvenuta in tre fasi: il decimo, il trentesimo e il cinquantesimo giorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - Medioriente: media, Hamas risponde a piano Usa con nuovo schema rilascio ostaggi

“Il piano di Israele per governare Gaza dopo avere eliminato Hamas. Ecco il documento presentato a Netanyahu”

Un documento di 23 pagine, redatto a fine 2023 dall'Israel Defense and Security Forum e dal Jerusalem Center, delinea il piano di Israele per governare Gaza dopo aver eliminato Hamas.

