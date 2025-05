Medioriente | media Hamas dà risposta positiva a piano Usa ma con alcune osservazioni

In un contesto di crescente tensione geopolitica, la risposta positiva di Hamas al piano degli Stati Uniti per il cessate il fuoco a Gaza segna un potenziale spiraglio di dialogo. Tuttavia, le osservazioni sollevate indicano che le complessità del conflitto rimangono intatte. Questo sviluppo potrebbe influenzare non solo la stabilità della regione, ma anche le dinamiche globali, sottolineando l'importanza di un approccio diplomatico sostenibile. La pace è ancora una meta lontana?

Roma, 31 mag. (LaPresse) – Fonti di Hamas hanno riferito al media Al-Sharq Al-Awsat che è stata consegnata la loro risposta ai mediatori rispetto alla proposta per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi avanzata dall’inviato degli Stati Uniti David Whitkoff. Le stesse fonti affermano che la risposta di Hamas è generalmente positiva, ma che il gruppo ha avanzato alcune osservazioni come il fatto che il rilascio degli ostaggi debba avvenire in più fasi. La notizia è stata rilanciata anche sui media israeliani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, Hamas dà risposta positiva a piano Usa ma con alcune osservazioni

Gaza, Hamas ha liberato ostaggio israelo-americano. Media: “Ha subito torture”

Hamas ha liberato un ostaggio israelo-americano, Edan Alexander, dopo giorni di negoziati. Tuttavia, emergono notizie allarmanti riguardo alle torture subite durante la cattività.

