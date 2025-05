Medioriente | Hamas conferma inviata nostra risposta a piano Witkoff

Hamas ha confermato di aver inviato la propria risposta al piano Witkoff, sottolineando la ricerca di un cessate il fuoco permanente e l'accesso agli aiuti umanitari. Questo sviluppo si inserisce in un contesto di crescente tensione in Medio Oriente, dove le trattative per la pace sono piĂą cruciali che mai. Un punto da tenere d'occhio: l'impatto di queste negoziazioni sulla stabilitĂ regionale potrebbe avere ripercussioni globali significative.

Milano, 31 mag. (LaPresse) – Hamas ha fatto sapere di aver risposto tramite i mediatori all’ultima proposta dell’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff. “Questa proposta mira a raggiungere un cessate il fuoco permanente, un ritiro completo dell’Idf dalla Striscia di Gaza e a garantire il flusso di aiuti al nostro popolo”, si legge in una dichiarazione del gruppo palestinese, come riporta Al Jazeera. “Come parte di questo accordo, dieci prigionieri israeliani viventi detenuti dalla resistenza saranno rilasciati e diciotto corpi saranno restituiti”, aggiunge Hamas, “in cambio di un numero concordato di prigionieri palestinesi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Hamas conferma, inviata nostra risposta a piano Witkoff

Media “Hamas ha accettato la proposta di tregua degli Usa”. Ma Witkoff smentisce

Hamas ha ricevuto una proposta di tregua dagli Stati Uniti, ma Steve Witkoff, inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, ha prontamente smentito questa affermazione.

Cerca Video su questo argomento: Medioriente Hamas Conferma Inviata Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Guerra in Medioriente, le notizie del 30 maggio | Trump: 'Accordo fra Israele e Hamas per Gaza molto vicino'; Medio Oriente, ok da Israele a proposta di tregua Usa. Witkoff: Hamas accetti; Le notizie di mercoledì 28 maggio sul conflitto in Medio Oriente; Gaza, l'annuncio di Hamas: «C'è l'intesa con gli Usa per il cessate il fuoco». Witkoff: «Ho buone sensazioni, a breve un nuovo accordo preliminare». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Medio Oriente: Hamas pronta al sì condizionato al piano di tregua degli Usa'

Segnala ansa.it: Wafa: 'Sette morti, inclusa un'intera famiglia, in un raid a Gaza'. Israele non coopererà con i ministri arabi in Cisgiordania per un incontro con Abu Mazen (ANSA) ...

Medioriente: Hamas, proposta Usa per tregua non soddisfa nostre richieste

msn.com scrive: Torino, 29 mag. (LaPresse) - Il funzionario di Hamas Bassem Naim ha dichiarato che la proposta dell'inviato speciale statunitense Steve Witkoff riguardo ...

Medioriente: Hamas conferma liberazione ostaggio Usa, negoziati seri per altri rilasci

Riporta msn.com: (LaPresse) – Hamas ha confermato di avere rilasciato l’ostaggio ... Il presidente Usa arriverà martedì in Medioriente, dove farà tappa in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.