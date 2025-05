Medioriente | fonti Israele risposta Hamas è di fatto rifiuto a piano Usa

Israele considera la risposta di Hamas al piano di accordo sugli ostaggi un chiaro rifiuto, evidenziando così le crescenti tensioni in Medio Oriente. Questo sviluppo non solo complica ulteriormente i tentativi di mediazione degli Stati Uniti, ma segna anche un punto di non ritorno in un conflitto che sembra avvitarsi su se stesso. Le dinamiche geopolitiche si intensificano, lasciando tutti a chiedersi quale sarà il prossimo passo. La situazione è in continua evoluzione.

Milano, 31 mag. (LaPresse) – Un funzionario israeliano ha detto ai giornalisti che Tel Aviv sta trattando la risposta di Hamas alla proposta di accordo sugli ostaggi dell’inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff come “di fatto un rifiuto”. Lo riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: fonti Israele, risposta Hamas è di fatto rifiuto a piano Usa

Medioriente: media, Hamas accetta proposta accordo Usa, si attende risposta Israele

Un'accordo preliminare per un cessate il fuoco a Gaza è stato raggiunto tra Hamas e l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, a Doha, in Qatar.

Cerca Video su questo argomento: Medioriente Fonti Israele Risposta Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

M.O., spari Idf a Jenin. Netanyahu: 'Pronto a cessate fuoco'; Hamas prende tempo sulla tregua. L'attacco frontale di Israele a Macron; Le notizie di mercoledì 28 maggio sul conflitto in Medio Oriente; Guerra in Medioriente, le notizie del 30 maggio | Trump: 'Accordo fra Israele e Hamas per Gaza molto vicino'. 🔗Ne parlano su altre fonti

Medioriente: fonti Israele, risposta Hamas è di fatto rifiuto a piano Usa

Si legge su lapresse.it: Milano, 31 mag. (LaPresse) - Un funzionario israeliano ha detto ai giornalisti che Tel Aviv sta trattando la risposta di Hamas alla proposta di accordo sugli ...

Fonti Israele, la risposta di Hamas è un rifiuto al piano Usa

Secondo giornaledibrescia.it: Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!

Medio Oriente: "Controproposta di Hamas, rilascio degli ostaggi in 5 fasi"

Scrive msn.com: Il canale egiziano Al-Rad - ripreso dai media israeliani - riporta che Hamas ha risposto alla proposta dell'inviato Usa Steve Witkoff con uno schema alternativo sulla tempistica del rilascio degli ost ...