Medioevo scoperto Medioevo pellegrino | al via a Udine la 19ª edizione degli Incontri di musica arte e storia

Scopri il fascino del Medioevo in un'esperienza unica a Udine! La 19ª edizione degli "Incontri di musica, arte e storia" ti porterà in un viaggio affascinante tra spiritualità e cultura, riscoprendo le radici del nostro passato. Con eventi che uniscono melodie antiche e storie evocative, questo ciclo celebra un trend sempre più vivo: la riscoperta delle tradizioni storiche. Non perdere l'opportunità di immergerti in un'epoca ricca di significato!

Un viaggio tra storia, arte e spiritualità nel cuore del Friuli: prende il via la diciannovesima edizione del ciclo Incontri di musica, arte e storia, promosso dalla Parrocchia di Santa Maria Annunziata e dal Museo del Duomo di Udine, con il sostegno del Comune di Udine e nell’ambito del cartellone di Udine Estate. Il titolo scelto per l’edizione 2024 è “Medioevo scoperto Medioevo pellegrino”, e accompagnerà il pubblico in una serie di appuntamenti culturali tra giugno e ottobre. La manifestazione, che da anni valorizza il patrimonio artistico e spirituale della città, propone per l’estate conferenze, concerti, mostre e visite guidate, focalizzandosi in particolare sul periodo medievale e sui Santi Patroni Ermagora e Fortunato, figure chiave nella storia religiosa friulana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Medioevo scoperto / Medioevo pellegrino”: al via a Udine la 19ª edizione degli Incontri di musica, arte e storia

“Talk: Atelier dell’Errore, una storia d’arte” venerdì 23 maggio presso lo store Apple di via del Corso a Roma

Unisciti a noi venerdì 23 maggio alle 18 presso lo store Apple di via del Corso a Roma per un incontro speciale con il collettivo Atelier dell’Errore.

Cerca Video su questo argomento: Medioevo Scoperto Medioevo Pellegrino Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Il Medioevo che non c’è, ma che sogniamo: Alessio Innocenti entusiasma gli astigiani con il libro “Medioevo immaginato”

Riporta lanuovaprovincia.it: Archeologo e noto divulgatore culturale sui social media è stato ospite dell'ultimo appuntamento della rassegna "Storie dal Medioevo" ...

Perché per il Medioevo si parla di secoli bui? Lo furono davvero?

Secondo focusjunior.it: Il Medioevo è stato definito periodo buio, a seguito di tutte le guerre e della cultura barbarica. E', però, un falso storico.

A Nola scoperto un intero quartiere risalente al Medioevo

fanpage.it scrive: Una scoperta straordinaria, effettata quasi per caso, come sovente accade, quella fatta a Nola, nella provincia di Napoli, dove è stato scoperto un intero quartiere risalente al Medioevo.