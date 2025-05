Medio Oriente | Controproposta di Hamas rilascio degli ostaggi in 5 fasi

La tensione in Medio Oriente si intensifica con la controproposta di Hamas sul rilascio degli ostaggi, articolata in cinque fasi. Mentre il conflitto continua a segnare il destino di molte vite, questo nuovo schema potrebbe rappresentare un tentativo di negoziazione più complesso. Un punto interessante? La risposta a questa proposta potrebbe influenzare non solo il dialogo tra le parti coinvolte, ma anche il panorama geopolitico globale. Rimanete sintonizzati!

Il canale egiziano Al-Rad - ripreso dai media israeliani - riporta che Hamas ha risposto alla proposta dell'inviato Usa Steve Witkoff con uno schema alternativo sulla tempistica del rilascio degli ostaggi. In particolare, la fazione palestinese vorrebbe il rientro dei rapiti in Israele in cinque fasi, anziché due nella prima settimana della tregua. Hamas, secondo questa ricostruzione, vuole rilasciare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Medio Oriente: "Controproposta di Hamas, rilascio degli ostaggi in 5 fasi"

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio”

Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi.

