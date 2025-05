Mediaset in crisi L’unica fonte di certezza è Maria De Filippi

In un mare di incertezze televisive, Maria De Filippi emerge come l'ancora di salvezza di Mediaset. Mentre la programmazione vacilla tra cancellazioni e abbandoni, il suo straordinario carisma continua a tenere incollato il pubblico. Questo segnala un trend più ampio: i volti storici della TV si confermano come le vere stelle in un panorama in continuo cambiamento. Riuscirà Maria a risollevare le sorti della rete? La risposta potrebbe sorprendere!

Tutti, ormai, se ne sono resi conto: Mediaset è in crisi. La programmazione è in totale scompiglio tra show cancellati in corso d'opera e trasmissioni storiche definitivamente abbandonate. In questa situazione di dissesto totale, l'unica fonte di certezza è Maria De Filippi. La casa di produzione della nota conduttrice è,ormai, l'unico pilastro portante.

Isola dei Famosi 2025, Antonella Mosetti in crisi: la showgirl abbandona il reality? | Video Mediaset

Antonella Mosetti vive un momento di crisi a L'Isola dei Famosi 2025, minacciando di abbandonare il reality.

