Media | Da Hamas risposta positiva al piano Usa ma con alcune osservazioni

Hamas sembra aprire un varco verso la pace, accogliendo positivamente il piano degli Stati Uniti, pur con riserve. Questo sviluppo potrebbe segnare un cambiamento significativo nel panorama geopolitico mediorientale, dove le tensioni sono palpabili. È interessante notare come la ricerca di un accordo si faccia sempre più pressante, riflettendo una volontà comune di stabilità in una regione troppo a lungo travagliata da conflitti. Riuscirà questa occasione a tradursi in una vera svolta?

«Fonti indicano che la risposta di leadership di Hamas e di altre fazioni palestinesi potrebbe essere descritta come positiva, sebbene contenga alcune riserve che devono essere tenute in considerazione». Lo scrive il quotidiano panarabo – con sede a Londra – Al-Sharq Al-Awsat: Hamas sarebbe disponibile a dire sì alla proposta di tregua dell’inviato americano Steve Witkoff, ma vuole rassicurazioni e pone condizioni. Tale proposta «probabilmente verrebbe accettata se ci fosse una reale volontà americana di fare pressione su Israele », si legge. La risposta di Hamas è arrivata dopo incontri con le fazioni palestinesi a Doha e a Beirut, in modo da rappresentare una posizione unitaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Media: «Da Hamas risposta positiva al piano Usa, ma con alcune osservazioni»

Medioriente: media, Hamas accetta proposta accordo Usa, si attende risposta Israele

Un'accordo preliminare per un cessate il fuoco a Gaza è stato raggiunto tra Hamas e l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, a Doha, in Qatar.

