McTominay in cima al mondo la classifica non lascia dubbi | traguardo straordinario

Scott McTominay, in cima al mondo! Una stagione straordinaria per il centrocampista scozzese, che ha surclassato anche i mostri sacri del suo ruolo. La sua ascesa è un simbolo di come il talento emergente possa brillare in un panorama calcistico dove i giganti sembrano dominare. In un calcio che mira a rinnovarsi, gli outsider possono diventare protagonisti. Un messaggio chiaro: mai sottovalutare la potenza della determinazione!

Stagione strepitosa dello scozzese, premiato anche dalla CIES: l'ex United batte mostri sacri del centrocampo Dopo settimane di voci, incertezze e telefonate bollenti, Antonio Conte ha sciolto ogni riserva: resterĂ sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione. A fare la differenza è stata una doppia promessa da parte del presidente Aurelio De Laurentiis: un ingaggio ritoccato al rialzo e una sessione di mercato ambiziosa, all'altezza della squadra campione d'Italia. Ma mentre a Napoli si lavora a rinforzare tutti i reparti, dal resto del mondo arriva una classifica che fa esultare e riflettere: quella dei migliori centrocampisti della stagione, stilata dal prestigioso CIES Football Observatory.

