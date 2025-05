McLaren imbattibile a Barcellona pole di Piastri su Norris e Max | Hamilton stavolta batte Leclerc

La McLaren si prende la scena a Barcellona con una straordinaria pole position di Oscar Piastri, affiancato da Lando Norris in prima fila. Un segnale chiaro: il team britannico sta risorgendo nel panorama della Formula 1. E non è tutto: Hamilton supera Leclerc, dimostrando che l'esperienza può ancora fare la differenza. In un campionato così competitivo, ogni gara diventa cruciale. Chi porterà a casa il titolo? Scoprilo!

Piastri fa la pole a Barcellona. In 1ª fila nel Gran Premio di Spagna anche Norris. Dunque McLaren davanti a tutti. Verstappen terzo, Hamilton stavolta vince il confronto con Leclerc. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - McLaren imbattibile a Barcellona, pole di Piastri su Norris e Max: Hamilton stavolta batte Leclerc

F1, Qualifiche Gran Premio di Spagna a Barcellona, la legge della McLaren.

Oggi alle 16:00, le qualifiche del Gran Premio di Spagna a Barcellona promettono spettacolo e sorprese! Con la McLaren in pole position, stiamo assistendo a un cambiamento dei valori in campo nel mondo della Formula 1.

