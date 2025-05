McDonald’s apre in via Verne | al via fino a 50 assunzioni

LAVORO. Dal 3 luglio aprirà il terzo fast food della catena in città, alla Celadina: negli spazi riadattati dell’ex Veneta Cucine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - McDonald’s apre in via Verne: al via fino a 50 assunzioni

ecodibergamo.it scrive: LAVORO. Dal 3 luglio aprirà il terzo fast food della catena in città, alla Celadina: negli spazi riadattati dell’ex Veneta Cucine.

Nuovo McDonald’s in Umbria: aperte le selezioni per assumere 50 persone

Come scrive umbria24.it: Prima fase sul sito della multinazionale rispondendo a un questionario e inserendo il curriculum, poi per gli idonei test e colloqui ...

Apre in via Napoli un nuovo ristorante McDonald’s, si cerca personale: selezioni anche per altre sedi di Bari

Come scrive baritoday.it: Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati ... Entro il 18 ottobre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di via Napoli, ubicato a ridosso della ...