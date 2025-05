Mazzoni | Tanti battezzati sono 44 Il segnale che c’è un buon clima

Un clima di rinnovamento e speranza si respira a Mazzoni, dove 44 nuovi battezzati celebrano la vitalità della comunità. Ma non è tutto: due talentuosi giovani, uno delle medie e uno delle superiori, hanno ricevuto una borsa di studio in memoria dell'amato priore Raffaello Ginanneschi. Un gesto che sottolinea l'importanza dell'educazione e della memoria collettiva. È un incoraggiamento forte per le nuove generazioni a investire nel futuro!

Due giovani, uno delle medie e l’altro delle superiori, hanno vinto la borsa di studio in memoria di Raffaello Ginanneschi, l’ex priore della Giraffa scomparso il primo dicembre 2022. Un riconoscimento che è stato consegnato ieri, dall’onorando Gianni Mazzoni, dal capitano Guido Guiggiani e dal mangino Marco Niccolucci. Un ’abbraccio’ ideale ad un grande contradaiolo che amava tanto Siena, la sua Giraffa e tutte le Consorelle. "Poi il gran finale dello ’Street basket’ in Provenzano", aggiunge Mazzoni ricordando due eventi che hanno caratterizzato la festa titolare di via delle Vergini. "A partire dalla consegna, giovedì, di cinque nuove bandiere, una tradizione che si rinnova ogni anno grazie appunto alle bandieraie e alla scuola di pittura, coordinate rispettivamente da Flora Giani e Novello Manganelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mazzoni: "Tanti battezzati, sono 44. Il segnale che c’è un buon clima"

