Mazzocchi il gesto alla fine del playoff Primavera non passa inosservato | cosa ha fatto

Il gesto di Mazzocchi alla fine del playoff Primavera ha colpito nel segno! Dopo la storica promozione in Primavera 1, il terzino ha mostrato un'emozione autentica che riflette l'importanza del calcio giovanile. In un momento in cui le giovani promesse sono pi√Ļ che mai al centro dell'attenzione, questo episodio sottolinea come il legame tra squadra e tifosi sia fondamentale per il futuro del club. Scopri cosa ha fatto di cos√¨ speciale!

Il gesto di Mazzocchi alla fine del playoff Primavera non √® passato inosservato: cosa ha fatto il terzino dopo la promozione degli azzurrini. Il Napoli Primavera √® promosso in Primavera 1 dopo la vittoria per 2-0 contro la Virtus Entella nella finale playoff. Gli azzurrini tornano cos√¨ nel massimo campionato giovanile, in una stagione che ha ufficializzato anche il ritorno in Youth League. Presente alla partita anche uno dei big azzurri ‚Äúscudettati‚ÄĚ: si tratta di un napoletano doc come Pasquale Mazzocchi. Il terzino azzurro √® sceso in campo per dare la carica agli azzurrini prima della gara e ha assistito a tutto il match con grande gioia e partecipazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it ¬© Spazionapoli.it - Mazzocchi, il gesto alla fine del playoff Primavera non passa inosservato: cosa ha fatto

