Maxi manifestazione in Yemen in solidarietà a Gaza | migliaia di persone in piazza – Video

Una straordinaria ondata di solidarietà ha invaso le strade di Sana’a, dove migliaia di sostenitori degli Houthi si sono uniti in una manifestazione carica di emozione e determinazione. Questo evento non solo evidenzia il legame tra Yemen e Palestina, ma riflette anche una crescente mobilitazione globale contro le ingiustizie. La voce del popolo si alza forte: la pace e i diritti umani non conoscono confini. Il video parla chiaro!

Sostenitori degli Houthi hanno tenuto una grande manifestazione a Sana’a per denunciare gli attacchi israeliani contro lo Yemen ed esprimere la loro solidarietà ai palestinesi di Gaza. In migliaia sono scesi in piazza. Ecco le immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maxi manifestazione in Yemen in solidarietà a Gaza: migliaia di persone in piazza – Video

Cerca Video su questo argomento: Maxi Manifestazione Yemen Solidarietà Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Yemen, nuova mega-manifestazione in solidarieta' con Gaza; Yemen, nuova mega-manifestazione in solidarieta' con Gaza. 🔗Su questo argomento da altre fonti