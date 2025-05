Maxi cena in centro a Bologna | in mille per raccogliere fondi in via Rizzoli

Bologna si riempie di colori e sapori con la maxi cena in via Rizzoli! Mille persone unite per unire forze e cuori, sostenendo i giovani in difficoltà con disturbi alimentari. Questo evento non è solo una festa, ma un simbolo di speranza e comunità. In un’epoca in cui il benessere mentale è al centro del dibattito, partecipare a B.Great significa fare la differenza. Non è solo cibo, è impegno. Partecipa anche tu!

Bologna, 31 maggio 2025 – Quando l’unione fa la forza. In tutti i sensi. Dalla condivisione della tavolata più lunga di Bologna, in via Rizzoli, alla raccolta fondi per sostenere i giovani che soffrono di disturbi alimentari e alle loro famiglie. Per il terzo anno è tornato B.Great - Intelligenza Alimentare, una cena per raccogliere fondi con mille partecipanti, seduti dal calar del sole all’ombra delle Due Torri e fino al Nettuno. A organizzare il tutto Fondazione Pass e Bimbo Tu, il cui presidente è Alessandro Arcidiacono: "Il nostro compito è quello di fare da ponte tra istituzioni, sanità e nuclei familiari, in modo che nessuno di questi si senta abbandonato e solo di fronte a un dolore così paralizzante come quello provocato dai disturbi alimentari”, spiega dalla Sala Convegni di Palazzo De’ Toschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi cena in centro a Bologna: in mille per raccogliere fondi in via Rizzoli

