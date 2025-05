Maurizio Bonanno è il nuovo presidente della sezione UIR di Vibo Valentia | Un onore nel ricordo di Gaetano Paduano

Maurizio Bonanno è il nuovo presidente della sezione UIR di Vibo Valentia, un incarico che segna un capitolo significativo per l'associazione. La sua nomina, avvenuta per acclamazione, è un tributo alla memoria di Gaetano Paduano, un faro per molti. Questo evento non è solo un cambio di leadership, ma un invito a riflettere sull'importanza del merito e della comunità nel nostro Paese, valori sempre più attuali nel panorama sociale odierno.

Con un voto per acclamazione, Maurizio Bonanno è stato nominato nuovo presidente della sezione di Vibo Valentia dell'UIR, Unione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un momento carico di emozione e significato per Bonanno, che ha espresso la propria gratitudine e commozione nel ricordare Gaetano Paduano, storico fondatore e primo presidente della sezione vibonese, scomparso prematuramente. "Vivo un momento incredibile e straordinario, colmo di emozioni e gratitudine – ha dichiarato Bonanno –. A me l'onere di continuare il percorso tracciato dal nostro vero e unico presidente Paduano".