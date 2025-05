Mattia Piermarini convocato in nazionale under 20 per le amichevoli contro il Paraguay

In un momento di incertezze per il Picchio, la convocazione di Mattia Piermarini in nazionale under 20 rappresenta un raggio di speranza. Il giovane difensore avrà l'occasione di mettersi in mostra contro il Paraguay, un'opportunità che potrebbe segnare la sua carriera. Non è solo un riconoscimento personale, ma un segnale di come il talento possa emergere anche nei periodi più bui. Seguiamo con attenzione questa giovane promessa!

Nel bel mezzo di tutto il caos che sta investendo il Picchio da alcuni mesi, una magra consolazione è arrivata dalla chiamata in azzurro ottenuta da Mattia Piermarini. Il difensore è stato convocato in nazionale under 20 dal ct Bernardo Corradi per prendere parte ai due test amichevoli che vedranno l'Italia sfidare il Paraguay il 6 (avvio alle 17) e il 9 giugno (ore 11) allo stadio Recchioni di Fermo. A darne comunicazione è stata la società di corso Vittorio Emanuele. Il difensore centrale martedì 3 giugno raggiungerà Lido di Fermo, in quest'occasione sede del ritiro azzurro, e farà rientro ad Ascoli lunedì 9 al termine della seconda di due partite previste.

