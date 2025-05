Mattia Furlani vola lontano a Rieti! Supera ancora gli 830 in vista del Golden Gala

Mattia Furlani continua a stupire! Il giovane talento dell'atletica italiana ha raggiunto la straordinaria misura di 8.31 metri durante una gara a Rieti, avvicinandosi al Golden Gala con slancio. Questo risultato non solo segna un progresso personale, ma riflette anche un trend crescente tra i giovani atleti italiani, pronti a brillare sulla scena internazionale. La sua determinazione è un invito a non perdere di vista il futuro dello sport azzurro!

Mattia Furlani si è reso protagonista di un balzo superbo a Rieti, in occasione di una gara extra inserita nel Campionato di Società Allievi del Lazio. Il Campione del Mondo Indoor di salto in lungo è volato a 8.31 metri (0,3 ms di vento a favore) e ha ritoccato di tre centimetri la prestazione offerta un paio di settimane fa ad Atlanta, dove concluse al secondo posto una tappa del World Continental Tour. Sostenuto dal proprio pubblico allo Stadio Guidobaldi, il laziale si è fermato a sei centimetri dalla sua miglior prestazione mondiale stagionale siglata lo scorso 16 febbraio a Torun (in sala). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Furlani vola lontano a Rieti! Supera ancora gli 8,30 in vista del Golden Gala

Atletica, Mattia Furlani torna in gara: appuntamento ad Atlanta verso il Golden Gala

Mattia Furlani è pronto a tornare in pista dopo un inverno eccezionale, culminato con il titolo di Campione del Mondo Indoor e una medaglia d'argento agli Europei in sala.

